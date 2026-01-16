El adorable video de Otto, el perrito que se volvió viral por pagar en una carnicería de Argentina

Un perrito de nombre Otto conquista las redes sociales al ir a comprar y pagar él mismo en una carnicería de Córdoba, Argentina, acompañado de su fiel compañera de aventuras, de nombre Rubia.

En un video viral se ve al canino de color negro llevar el billete en el hocico después de que su amo, Don Polo, se lo diera para que pagara por su carne.

Tras recorrer una calle, se lo entrega al dueño de la carnicería, que lo recibe con toda la amabilidad del mundo. «Llegaron los clientes y el conocido Otto», bromea. Posteriormente, luego de pagar y recibir su trozo de carne, Otto emprende su viaje de regreso junto a Rubia.

No es la primera vez que este simpático canino se gana el corazón de internet, ya que en septiembre de 2024 había enamorado a las redes. La razón es que llevaba a cabo la misma rutina, pero para comprar pan. No obstante, su dueño detalló que un cambio en su alimentación obligó a deshacerse del pan y optar por proteínas.

Tras viralizarse por primera vez, Don Polo, el dueño de Otto, explicó cómo fue que enseñó a su fiel amigo a completar esta tarea de comprar pan. «Empezamos poco a poco. Le ponía la bolsa en el hocico y caminábamos juntos hasta la panadería. Con el tiempo, él aprendió la ruta y entendió que debía regresar a casa con el pan», comentó.

¿QUÉ DICE UNA EXPERTA EN CONDUCTA CANINA?

El comportamiento del perrito incluso atrajo la atención de expertos en conducta canina. La doctora Anna Kis, especialista en etología de la Universidad de Budapest, dijo que «los perros tienen una sorprendente capacidad para aprender conductas complejas a través de la repetición y la asociación positiva».

«Su vínculo con los humanos facilita el aprendizaje de tareas específicas que involucran seguimiento de instrucciones», señaló.

El caso de Otto ha demostrado cómo los perros pueden desarrollar habilidades de resolución de problemas y un nivel avanzado de obediencia.