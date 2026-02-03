«Dueños del internet» encabezan lista de las personas más ricas del mundo

La revista Forbes, especializada en temas financieros, actualizó el lunes el popular listado de las personas más ricas del mundo. Esto dejó en evidencia que los «dueños del internet» dominan el poder económico global.

Este listado está compuesto por varias de las figuras más importantes del sector empresarial. Forbes destacó que las fluctuaciones bursátiles, el empuje de la inteligencia artificial y la corrección de valuaciones tecnológicas alteraron el listado.

LISTA FORBES

10. Warren Buffett (142.000 millones de dólares): este histórico inversor de 95 años permanece como presidente de Berkshire Hathaway. Aunque se mantuvo en el top 10, su patrimonio sufrió una caída de 7.000 millones en el último mes.

9. Amancio Ortega (145.000 millones): Forbes destacó que el fundador de Inditex volvió al top 10 tras su salida en junio del año pasado. Su empresa controla marcas como Zara, Massimo Dutti y Pull & Bear, brindando dividendos de unos 400 millones anuales.

8. Jensen Huang (166.000 millones): el director ejecutivo y cofundador de Envidia se mantiene como una de las figuras de la inteligencia artificial. Bajo su liderazgo, la empresa consolidó un rol estratégico en la tecnología global.

7. Bernard Arnault (169.000 millones): el presidente del conglomerado LVMH sufrió una caída significativa de su patrimonio, aunque preservó su puesto. Forbes destacó, una vez más, la estabilidad de mercado de las empresas del grupo, como Louis Vuitton y Dior.

6. Larry Ellison (211.000 millones): el fundador de Oracle sufrió su peor pérdida mensual en el ranking y cayó hasta el sexto puesto, tras ocupar el tercer lugar hace dos meses.

5. Mark Zuckerberg (246.000 millones): el fundador de Meta ascendió a la quinta posición del ránking Forbes, gracias al repunte de acciones y a sus proyectos de realidad mixta, redes sociales y modelos generativos.

4. Jeff Bezos (245.000 millones): el patrimonio del fundador de Amazon aumentó en 8.000 millones se mantiene en la parte alta del listado. Forbes precisó que su patrimonio se mantiene concentrado en acciones de la empresa.

3. Sergey Brin (242.000 millones): el cofundador de Google escaló hasta la tercera posición. Más allá de su labor habitual en la empresa, retomó su papel activo en la estrategia de IA de Alphabet, enfocado en el desarrollo de Gemini.

2. Larry Page (277.000 millones): el aumento del valor de Alphabet impulsó al cofundador de Google al segundo puesto. De acuerdo a Forbes, el rendimiento de la IA Gemini 3 fortaleció su patrimonio.

1. Elon Musk (755.000 millones): el propietario de X (Twitter) se afianzó en la primera posición de la lista Forbes tras presentar un crecimiento de 8000 millones. Esto responde a la valuación de xAI Holding, SpaceX y Tesla.