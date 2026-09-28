Impactante hallazgo: Descubren fósiles de un nuevo «dientes de sable» en Sudamérica

La ciencia del continente celebra un descubrimiento histórico. Un grupo de científicos presentó oficialmente al Pampaluctor calibar, popularmente como dientes de sable.

Se trata de una nueva especie de depredador nativo. El animal habitó la costa de Miramar en Argentina hace unos 2,5 millones de años.

A pesar de sus enormes colmillos, la criatura no era un felino. Los expertos determinaron que pertenecía a los tilacosmílidos. Este es un grupo de mamíferos extintos estrechamente emparentados con los marsupiales actuales.

Los restos fósiles de este dientes de sable fueron recuperados en una barranca costera. El esqueleto parcial encontrado indica que el carnívoro pesaba cerca de 100 kilos.

Sus patas delanteras eran sumamente robustas y esta anatomía estaba diseñada especialmente para el agarre y la inmovilización de sus presas.

Este hallazgo es clave para la paleontología de la región. El fósil demuestra que estos cazadores nativos sobrevivieron durante el Gran Intercambio Biótico Americano. Además, coexistieron con los nuevos carnívoros que llegaban desde el norte del continente.