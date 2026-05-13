¡Conócelos! Estos son los seis hábitos que pueden alargar la vida de tu perro

La longevidad de los perros es un tema que genera intriga dentro de la comunidad veterinaria y científica. Por tanto, especialistas han buscado identificar los hábitos clave que pueden afectar la vida canina.

Especialistas de la Asociación Americana de Veterinaria revelaron en la revista National Geographic que hay seis hábitos a tomar en cuenta. Los consejos se basan en investigaciones recientes sobre el bienestar de los perros.

HÁBITOS CLAVE

Ejercicio regular: una rutina estable incidente directamente en la calidad de vida de los perros. Al mantener horarios claros sobre paseos y juegos, se reduce el estrés de la mascota y se previene el sobrepeso en la vejez.

Socialización: otro factor a tomar en cuenta es la interacción social. La convivencia con otros perros y animales estimula la inteligencia, a la vez que reduce la ansiedad y agresividad, lo que repercute en una mejor calidad de vida y salud emocional.

Castración: la esterilización suele asociarse con la esperanza de vida. Estudios especializados indican que la castración reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer y otras enfermedades en el órgano reproductor de los perros.

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Alimentación: especialistas afirman que la nutrición es un aspecto clave en la longevidad de los perros. Una dieta basada en los criterios de edad, tamaño y requerimientos de cada animal evita deficiencias o enfermedades metabólicas.

Atención veterinaria: las consultas regulares facilitan la detección de patologías en los perros. Los exámenes físicos, análisis clínicos y la vacunación ayudar a prevenir las enfermedades o problemas de salud futuros.

Higiene dental: aunque pueda parecer un aspecto menor, el cuidado bucal de los perros ayuda a prevenir infecciones y enfermedades sistémicas. Una buena salud mental está relacionada con la menor mortalidad, según expertos.