AUDIO: El polémico anuncio sobre el rey Carlos III que generó preocupación en Reino Unido

Momentos de preocupación se vivieron en el sureste de Inglaterra, en donde una emisora de radio local anunció por error la muerte del rey Carlos III. El medio de comunicación aseguró que se trató de un error.

Los hechos se dieron en la tarde del martes, cuando la Radio Caroline estaba transmitiendo la canción What’s Up? de la banda 4 Non Blondes. Sin previo aviso, la música se interrumpió y se hizo un anuncio sin precedentes.

«Suspendemos nuestra programación hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de su Majestad rey Carlos III. Vamos a transmitir música adecuada hasta nuevo aviso», dijo el locutor.

Una vez el aviso se reprodujo en tres ocasiones, comenzó a sonar God Save the King, el himno de Reino Unido. Luego se cortó la transmisión por 16 minutos, dejando boquiabiertos a sus oyentes.

¿QUÉ PASÓ EN LA RADIO?

Como es sabido, el rey Carlos III permanece con vida y el anuncio de su muerte fue un error. Tras el incidente, la propia radio se disculpó con sus oyentes, tanto en la transmisión de la emisora como en sus redes sociales, por las «molestias ocasionadas».

«Radio Caroline ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina (Isabel II, fallecida en septiembre de 2022), y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más», indicó el comunicado.

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Por su parte, el director de Radio Caroline, Peter Moore, expuso que se trató de un «fallo informático ocurrido en el estudio principal». «Fue activada por error el martes por la tarde, anunciando erróneamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey», indicó.

Carlos III, a sus 77 años, sigue recibiendo el tratamiento por un cáncer diagnosticado en febrero de 2024. A pesar de su enfermedad, continúa con su agenda oficial y la semana pasada expuso el programa legislativo del gobierno británico para el próximo año.