Apple presentó el nuevo iPhone 18 y el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: Estos son los costos y características

Apple anunció este miércoles su primer teléfono plegable, bautizado como ‘iPhone Duo’, que tiene un tamaño similar al de un «pasaporte» cuando está cerrado.

El mismo cuenta con una pantalla de 5,4 pulgadas y costará 1.999 dólares. Sin embargo, cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7,6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

«Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria», explicó el nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, en el evento realizado en Cupertino (California).

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El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer modelo plegable hace más de siete años.

No obstante, el nuevo líder de Apple defendió en su presentación que el ‘iPhone Duo’ tiene el mejor diseño.

«Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza. Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña», afirmó.

iPhone Duo officially has asymmetrical corners pic.twitter.com/L7fmFXHdnO — Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026

IPHONE 18

Apple presentó también el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, dos modelos que mantendrían buena parte de la estética de sus antecesores. Sin embargo, incorporarían novedades en aspectos como rendimiento, autonomía y fotografía.

Además, incluyen innovaciones como la batería más rendidora en un iPhone hasta la fecha y la integración de Siri AI que permitirá personalizar las voces, con características tan específicas como entonación, velocidad e idiomas.

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El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de $1.199 en Estados Unidos. Por su parte, el iPhone 18 Pro Max partirá de US$1.299.

Con respecto a la batería, la empresa señaló que ofrecen hasta 36 y 45 horas de reproducción de video, respectivamente. Incluso, mencionó que el iPhone 18 Pro también incorpora una carga más rápida: puede alcanzar el 50% de batería en solo 15 minutos, reseñó Bloomberg.

Take a official look at the colours of iPhone 18 Pro New colours look fire 🔥 pic.twitter.com/ey4sxdGPJu — Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026

CON INFORMACIÓN DE EFE