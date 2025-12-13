Tendencias

«Ambiente y tradiciones únicas»: Estas son las cinco ciudades con el mejor espíritu navideño

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La revista especializada Condé Nast Traveler publicó esta semana el listado con las ciudades con mayor espíritu navideño, destacando por su ambiente, tradiciones únicas y celebraciones especiales durante las fechas decembrinas.

Contents

Este listado navideño cuenta con ciudades de distintos continentes, pasando desde América y Europa hasta Asia y Oceanía. A continuación podrás conocer las cinco localidades que se ubican en los primeros puestos.

Leer Más

La verdad sobre el «aro» viral en el cielo de Valencia del que todos hablan
Estudio determinó la manera en que el cerebro «decide» qué recuerdos guardar y cuáles olvidar
Viral: Imagen de campaña de Maduro se vio en el Time Square: Así llegó hasta las pantallas de Nueva York

LISTADO DE CIUDADES

  1. Nueva York: esta ciudad es un clásico para disfrutar de la Navidad. La revista destacó especialmente la experiencia de patinar sobre el hielo, el emblemático árbol del Rockefeller Center y un toque único de celebración.
  2. Bratislava: la capital de Eslovaquia se convierte en un cuento navideño durante diciembre. En sus calles y plazas se siente la Navidad, mientras que los cafés ofrecen platillos típicos y en el mercado de la Plaza Mayor se consigue artesanía conmemorativa.
  3. Berlín: la Navidad alemana es una de las más especiales del mundo y la ciudad se llena de colores y nieve. La revista resaltó la gran variedad de mercados navideños, lo que crea un ambiente festivo inigualable.
  4. Madrid: la Puerta del Sol, en el centro de la capital española, cuenta con un gran árbol que representa la Navidad en ese país. A esto se suma el mercado de Plaza Mayor, el chocolate con churros y el carrusel junto al Palacio Real.
  5. Salzburgo: destaca por una Navidad alpina, con conciertos y recitales literarios en medio de la nieve. La ciudad natal de Mozart y del villancico Noche de paz cuenta con numerosos mercados navideños y distintas especialidades locales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUIDA LA SALUD EMOCIONAL DE TUS HIJOS EN NAVIDAD CON ESTOS PRÁCTICOS CONSEJOS

En el listado también se encuentran ciudades de la talla de Londres, Estocolmo, Viena, Sídney, Bangkok y París. En el caso de Latinoamérica, fueron incluidas Medellín, en Colombia, y Río de Janeiro, en Brasil.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Selfie obligatorio? El plan de las aduanas de Estados Unidos para verificar que viajeros regresen a su país
EEUU
Conmoción en Argentina por pastor que abusó de varias niñas y alegó que «se les metió el diablo»
Mundo
La siniestra venganza contra joven venezolano acusado de asesinar a una niña en Colombia
Mundo