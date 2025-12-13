«Ambiente y tradiciones únicas»: Estas son las cinco ciudades con el mejor espíritu navideño

La revista especializada Condé Nast Traveler publicó esta semana el listado con las ciudades con mayor espíritu navideño, destacando por su ambiente, tradiciones únicas y celebraciones especiales durante las fechas decembrinas.

Este listado navideño cuenta con ciudades de distintos continentes, pasando desde América y Europa hasta Asia y Oceanía. A continuación podrás conocer las cinco localidades que se ubican en los primeros puestos.

LISTADO DE CIUDADES

Nueva York: esta ciudad es un clásico para disfrutar de la Navidad. La revista destacó especialmente la experiencia de patinar sobre el hielo, el emblemático árbol del Rockefeller Center y un toque único de celebración. Bratislava: la capital de Eslovaquia se convierte en un cuento navideño durante diciembre. En sus calles y plazas se siente la Navidad, mientras que los cafés ofrecen platillos típicos y en el mercado de la Plaza Mayor se consigue artesanía conmemorativa. Berlín: la Navidad alemana es una de las más especiales del mundo y la ciudad se llena de colores y nieve. La revista resaltó la gran variedad de mercados navideños, lo que crea un ambiente festivo inigualable. Madrid: la Puerta del Sol, en el centro de la capital española, cuenta con un gran árbol que representa la Navidad en ese país. A esto se suma el mercado de Plaza Mayor, el chocolate con churros y el carrusel junto al Palacio Real. Salzburgo: destaca por una Navidad alpina, con conciertos y recitales literarios en medio de la nieve. La ciudad natal de Mozart y del villancico Noche de paz cuenta con numerosos mercados navideños y distintas especialidades locales.

En el listado también se encuentran ciudades de la talla de Londres, Estocolmo, Viena, Sídney, Bangkok y París. En el caso de Latinoamérica, fueron incluidas Medellín, en Colombia, y Río de Janeiro, en Brasil.