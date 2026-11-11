11/11: ¿Cómo aprovechar la energía del día más mágico del año para atraer abundancia?

El Portal 11/11 es una fecha muy especial en el mundo espiritual y la numerología que se celebra cada 11 de noviembre.

Se cree que la repetición del número 11 (un «número maestro» y el Portal 11/11 asociado con la intuición y los nuevos comienzos) abre una especie de canal energético ideal para limpiar las malas vibras, enfocarse en lo que uno desea y atraer la prosperidad.

¿CÓMO HACER UN RITUAL SENCILLO EN CASA?

Lo ideal es que hagas esta práctica en un momento de paz, preferiblemente a las 11:11 de la mañana o de la noche

Prepara tu rincón

Busca un lugar ordenado y ventilado.

Enciende una vela blanca para traer paz, o una vela amarilla/dorada si quieres enfocarte en el dinero. Puedes espolvorearle un poquito de canela , que es un imán natural para la abundancia.

para traer paz, o una si quieres enfocarte en el dinero. Puedes espolvorearle un poquito de , que es un imán natural para la abundancia. En una hoja blanca, escribe tus metas o proyectos.

El truco está en cómo lo escribes: Hazlo en tiempo presente, como si ya te hubiera pasado, y empieza agradeciendo (por ejemplo: «Gracias por el negocio exitoso que estoy manejando» en lugar de «Ojalá pueda tener un negocio»).

Hazlo en tiempo presente, como si ya te hubiera pasado, y empieza agradeciendo (por ejemplo: «Gracias por el negocio exitoso que estoy manejando» en lugar de «Ojalá pueda tener un negocio»). Cierra los ojos un momento y repasa mentalmente lo que escribiste.

Intenta sentir la alegría, el alivio y la felicidad que te daría cumplir esos sueños. En la ley de atracción, la emoción es lo que activa la energía.

Dobla el papel y ponle encima un cristal (como un cuarzo) o una hoja de laurel .

o una . Guárdalo en un cajón privado o en tu cartera como un recordatorio de tus intenciones para el año.

LO QUE NO DEBES HACER ESE DÍA

Como es un día de mucha carga energética, se recomienda cuidar lo que piensas y haces: