VIDEO SENSIBLE | Excursión de bachillerato terminó en desgracia, así fue el dramático rescate del cuerpo de un adolescente

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura

Un adolescente de 16 años, llamado Wilson Adrián, murió ahogado el martes en un embalse del municipio Penal, en el estado Yaracuy, durante una excusión con sus compañeros de bachillerato.

Wilson murió en la tarde del 10 de marzo en el embalse Guaremal. De acuerdo a medios regionales, un profesor de la Escuela Básica Laureano Villanueva (Yaritagua) organización una excursión para sembrar árboles.

Durante un descanso de la excursión, Wilson y varios de sus compañeros decidieron bañarse en el embalse por unos minutos. Presuntamente, el adolescente se lanzó al agua y quedó atrapado en el lodo.

Los testigos se percataron de lo que ocurría a Wilson e intentaron auxiliarlo, pero no lograron evitar que se ahogara. Luego alertaron a las autoridades y organismos de rescate se desplazaron de emergencia hasta el embalse.

EL CUERPO DE WILSON

Los rescatistas localizaron el cuerpo de Wilson y lo sacaron a la superficie, verificando que estaba sin signos vitales. Luego se apersonó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los detectives, de la subdelegación Yaritagua del Cicpc, pusieron en marcha las pesquisas. Asimismo, levantaron el cuerpo de Wilson y lo trasladaron a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Yaracuy.

Versiones extraoficiales indican que Wilson se lanzó al agua una primera vez y se estaba ahogado, pero fue rescatado por sus compañeros. Luego se metió al embalse en una segunda oportunidad, cuando perdió la vida.

Wilson estaba cursando el quinto año y se iba a graduar a mediados de este año. Los profesores, personal obrero y estudiantes de la escuela lamentaron lo ocurrido.

