VIDEO | La violenta riña callejera en Los Teques que se volvió viral, cinco personas fueron detenidas

Un total de cinco personas fueron detenidas en Los Teques, en el estado Miranda, tras protagonizar una riña callejera que quedó registrada en video.

Según los reportes del caso, funcionarios del Servicio de Patrullaje Vehicular del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Guaicaipuro (Poliguaicaipuro), sorprendieron en flagrancia a los involucrados.

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El hecho ocurrió en el sector La Ceiba de la calle Vargas, comunidad La Estrella, dentro del Cuadrante de Paz P-13 de la parroquia Los Teques, luego de que las comisiones policiales acudieran a un llamado por alteración del orden público en la zona.

Los aprehendidos fueron identificados como Freddy José Quintana Rivas, de 32 años, Roger Yacer Arbelo Martínez (34), Orangel de Jesús Rumino Rangel (37), Jhosmar Gabriel Villegas Márquez (19) y Orely Rafaela Mejía Salazar (34).

NO TIENEN ANTECEDENTES

Al revisar los datos de los ciudadanos en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se determinó que ninguno registraba antecedentes penales.

Sin embargo, el caso pasó a manos del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Esta instancia llevará adelante el procedimiento legal correspondiente por la presunta comisión de delitos contra las personas.

«La violencia y las agresiones físicas deterioran el tejido social y ponen en riesgo la tranquilidad de toda la comunidad. Ningún desacuerdo justifica alterar el orden ni atentar contra la integridad de los demás. El respeto, la tolerancia y el diálogo deben prevalecer siempre para garantizar una convivencia pacífica». Así lo señaló dicho cuerpo de seguridad a través de su cuenta de la red social Instagram.