VIDEO: Hombre fue rescatado tras caer con su carro al río Guaire la madrugada de este 15Nov

Un hombre fue rescatado, con lesiones leves, luego de que el carro en el que se desplazaba cayera al cauce del río Guaire durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre.

De acuerdo con los reportes preliminares difundidos por los Paramédicos viales, también conocidos como Ángeles de la Autopista, en sus redes sociales, el conductor habría precipitado su automóvil hacia la ribera del río en circunstancias que aún se encuentran bajo averiguación por parte de las autoridades competentes.

Tras recibir el alerta, comisiones de la brigada vial se trasladaron de inmediato al lugar del suceso. Los funcionarios realizaron las labores de descenso, extracción y atención prehospitalaria para poner a salvo al ciudadano.

Pese a la magnitud del impacto, el conductor solo presentó heridas menores y el personal paramédico lo estabilizó en el sitio.

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MOTORIZADO FALLECIÓ EN LA BAJADA DE TAZÓN

En otro lamentable suceso ocurrido durante el fin de semana, un motorizado perdió la vida este sábado luego de impactar contra la parte posterior de un vehículo de carga pesada en la Autopista Regional del Centro (ARC). El siniestro vial ocurrió específicamente en el kilómetro 12 de la bajada de Tazón, a la altura del Parque Vinicio Adames.

Tras recibir el reporte del accidente, comisiones de atención de emergencias acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. Al realizar la evaluación médica correspondiente al conductor de la motocicleta, los rescatistas confirmaron que el ciudadano ya se encontraba sin signos vitales debido a la gravedad del impacto.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN VIAL

Ante este nuevo incidente en una de las arterias viales más transitadas del país, los organismos de seguridad y rescate reiteraron el llamado a los conductores —especialmente a quienes se desplazan en vehículos de dos ruedas— a extremar las medidas de precaución y respetar las normas de tránsito para evitar hechos lamentables.

En este sentido, llamaron a no transitar por el hombrillo, ya que este espacio está destinado exclusivamente para la atención de emergencias y el paso de unidades de rescate.

Asimismo, instaron a evitar adelantar por la derecha, explicando que rebasar por este costado ubica a los conductores en el punto ciego de los vehículos de carga pesada, lo que reduce drásticamente la visibilidad y aumenta el riesgo de colisiones fatales.