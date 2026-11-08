VIDEO: Caída de árbol en campo de béisbol de Coche dejó sin luz e Internet a parte de la zona este 8Nov

Pasadas las 8 de la mañana de este domingo, un árbol de grandes dimensiones se desprendió de raíz dentro del campo de béisbol ubicado en la avenida Guzmán Blanco, de la parroquia Coche, en Caracas.

El incidente causó severos daños materiales y la interrupción del servicios básicos en los alrededores, luego de que el árbol cayera sobre parte del tendido eléctrico e incluso provocara la caída de un poste de luz.

Asimismo, el tronco tumbó parte del cercado perimetral del estadio y terminó rompiendo un cable de fibra óptica, dejando también sin Internet a quienes reciben el servicio por esta vía.

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RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Y ANTECEDNTES EN LA PARROQUIA

Al lugar del suceso se presentaron comisiones de Corpoelec y de la Alcaldía de Caracas, cuyas cuadrillas iniciaron las labores de remoción de los restos vegetales y el diagnóstico de los daños para proceder con la restitución de la energía eléctrica y la conectividad.

Este hecho enciende las alarmas de los residentes de la parroquia Coche, quienes recuerdan que hace apenas tres semanas ocurrió un evento similar.

En esa oportunidad, las intensas lluvias fracturaron otro árbol en el sector, el cual también derribó líneas de alta tensión y causó daños estructurales en la fachada de una vivienda cercana, razón por la cual los vecinos solicitan a las autoridades un plan de poda preventiva, para evitar nuevos incidentes.