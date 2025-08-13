Un cuchillo, un mecate y una toalla: Así fue el brutal asesinato de Ana Cecilia en Anzoátegui

Las autoridades esclarecieron este martes el brutal asesinato de Ana Cecilia Carreazo Briceño, de apenas 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una playa de Boca de Uchire, en el estado Anzoátegui, hace una semana.

La muerte de Ana, quien fue degollada y el cadáver abandonado en unos manglares, generó gran conmoción. Una semana después, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturó al presunto responsable.

Douglas Rico, director del Cicpc, informó de la captura de Maikel David Guareguan Curbata, de 19 años. Aparentemente, el sospechoso era la pareja de Ana y la «citó con engaños» en el sector La Playa el 4 de agosto.

«En ese lugar, por motivos de celos, Guareguan agredió a la joven, causándole una herida mortal en el cuello con un cuchillo. Posteriormente, arrastró el cuerpo sin vida hasta un caño, donde fue hallado», apuntó Rico.

RELACIÓN DE ANA

Las investigaciones arrojaron que Guareguan y Ana eran pareja desde, aproximadamente, más de un año. Sin embargo, parece que la relación era «disfuncional», producto de «constantes peleas y discusiones».

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron como evidencias un cuchillo, un mecate y una toalla. El sospechoso fue detenido por la Delegación Municipal Puerto Píritu, que investigaba el caso desde la desaparición de Ana el 2 de agosto.

El sospechoso quedó a la orden de la Fiscalía 24° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. Hasta el momento, no se conocen los cargos en su contra por el asesinato de Ana.