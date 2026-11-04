Tragedia vial en Portuguesa: Autobús se salió de la vía y chocó contra un árbol, hubo dos muertos y varios heridos

Un autobús de transporte público sufrió un grave accidente este miércoles, 4 de noviembre, al salirse de la vía e impactar fuertemente contra un árbol.

El hecho ocurrió en la carretera que conduce hacia Biscucuy, específicamente en el sector Los Toreños del municipio Guanare, en el estado Portuguesa.

El accidente habría dejado al menos dos personas fallecidas y 20 heridos.

Comisiones de bomberos, ambulancias y organismos de seguridad se trasladaron rápidamente al lugar para rescatar a los pasajeros atrapados, brindarles los primeros auxilios y trasladar a los lesionados a los centros asistenciales más cercanos, reseñó Portuguesa Reporta.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo. Sin embargo, se espera que en las próximas horas los expertos del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realicen los peritajes correspondientes.

LA CONDICIÓN DE LOS HERIDOS

Los lesionados presentaron múltiples traumatismos y heridas de diversa gravedad producto de la fuerte colisión. Fueron estabilizados en el sitio antes de ser ingresados de emergencia en el Hospital Universitario Dr. Miguel Oráa de Guanare.

El tránsito por la carretera Guanare-Biscucuy se mantiene parcialmente restringido mientras los organismos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a la División de Tránsito Terrestre completan el levantamiento del accidente.