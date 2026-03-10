Tragedia en El Valle: Brutal arremetida de un hombre contra su exnovia porque terminó con él

Las autoridades policiales anunciaron este lunes de la captura de un sujeto de 20 años, identificado como Alexis José González González, que, presuntamente, intentó asesinar a su exnovia en el municipio Libertador, en Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó sobre la captura de González. Precisó que los hechos se dieron en la parroquia El Valle, al sur de la ciudad capital.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima decidió concluir con la relación, pero González no aceptaba su decisión. El día del crimen, el sujeto interceptó a la mujer y rápidamente se desató una severa discusión.

González habría tomado un frasco de gasolina y lo roció sobre el cuerpo de la víctima. «Posteriormente, la incendió con un yesquero, causándole heridas de primer y segundo grado», acotó Rico.

CAPTURA DE GONZÁLEZ

El sospechoso, aparentemente, escapó de la escena del crimen. Las investigaciones quedaron en manos de los detectives de la Delegación Municipal El Valle del Cicpc, que pusieron en marcha un operativo para dar con el paradero.

Las autoridades capturaron a González en el sector La Cancha de Bolas, El Valle. Una vez el sospechoso fue trasladado al comando policial, el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre el estado de salud de la víctima o dónde se encuentra internada. Tampoco hay información sobre su identidad o edad.