TRAGEDIA EN FALCÓN: Niña de menos de dos años jugaba en el patio de su casa y una pared le cayó encima

La tragedia enluta a una joven familia en el estado Falcón, luego de que una niña de aproximadamente año y medio de edad falleciera este domingo, de manera inesperada, cuando jugaba en el patio de su casa y una pared le cayó encima.

El hecho ocurrió en sector Guayabal en Mene Mauroa donde la infante, identificada como Juanileth Sofía Chirinos Gómez, vivía con sus padres: Emerson Chirinos, de 19 años de edad, y Ana Gómez, de 24 años.

A pesar de la rápida reacción de sus progenitores, quienes la llevaron de urgencia al hospital Doctor Rómulo Farías de Mauro, la niña ingreso sin signos vitales al nosocomio, donde se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico cerrado, que le ocasionó la muerte.

La Delegación Municipal de Dabajuro del CICPC asumió las investigaciones del caso. El trágico incidente movilizó a funcionarios del Centro de Coordinación Policial 16, de Protección Civil y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, según reseñó el medio, Noticia al Día.

Una serie de sucesos fatales han conmocionado a la colectividad zuliana durante el mes de abril de 2026. En distintos eventos que han puesto de relieve la vulnerabilidad de la infancia ante accidentes domésticos y eventos públicos, tres niñas han perdido la vida, dejando a sus comunidades sumidas en el dolor y la reflexión sobre las medidas de seguridad y prevención.

OTRA TRAGEDIA EN SAN JOSÉ DE PERIJÁ

Una tragedia similar ocurrió el pasado fin de semana en la parroquia San José de Perijá, del municipio Machiques, cuando lo que debía ser una tarde de esparcimiento en los denominados “piques fangueros” terminó de manera abrupta cuando un vehículo perdió el control en la pista de lodo, y arrolló a un grupo de espectadores, entre los que se encontraba una niña de apenas 4 años, quien falleció producto del fuerte impacto.

Este suceso levantó una fuerte ola de críticas sobre la falta de perímetros de seguridad adecuados en estos eventos deportivos extremos, los cuales atraen a cientos de familias en la región.

Semanas antes, el 4 de abril, la tragedia tocó las puertas de una familia en el municipio Lagunillas. En el sector Los Robles de Ciudad Ojeda, una pequeña de 2 años de edad murió por inmersión tras caer accidentalmente en la piscina de una residencia.

A pesar de los esfuerzos de familiares por socorrerla y trasladarla a un centro asistencial, la menor ingresó sin signos vitales. Este hecho recordó a la población la importancia de la supervisión constante de infantes en áreas con depósitos de agua o piscinas privadas.