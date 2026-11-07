TRAGEDIA EN CARACAS: Alud de tierra cayó sobre una vivienda, dejó tres menores fallecidos y dos heridos

Los vecinos del sector La Seca, en la parroquia Antímano del municipio Libertador quedaron conmocionados luego de que un alud de tierra cayó sobre una vivienda. El hecho causó la muerte de tres menores de edad, además de dejar otros dos heridos.

La información la dio a conocer el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, en su cuenta en Instagram.

Relató que el alud impactó específicamente en tres habitaciones de la casa. Esto “involucró a cinco escolares menores de edad, los cuales fueron aprisionados”.

Dijo que apenas reportaron la emergencia, efectivos del cuerpo bomberil “realizaron la evaluación correspondiente”. Ante la gravedad en que se encontraban los menores, los llevaron en un vehículo particular al hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Posteriormente, dijo que tres menores de 15, 3 y 2 años perdieron la vida, mientras que los otros dos, de 14 y 10 años, tienen “diagnóstico reservado”.

Se desconocen las causas del alud de tierra, aunque se presume que la inestabilidad del terreno empeoró luego de las lluvias que cayeron en Caracas en las últimas horas.