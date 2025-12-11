Tragedia en Anzoátegui: Un hombre y su perrito murieron por cortocircuito en el arbolito de Navidad

Un hombre de unos 50 años, identificado como William Rosario, y su perro murieron el pasado fin de semana cuando se desató un incendio en su departamento, producto del cortocircuito del arbolito de Navidad, en el estado Anzoátegui.

Los hechos se dieron pasadas las 10 de la noche del pasado domingo, 7 de diciembre, en la ciudad de Puerto La Cruz. De acuerdo a medios regionales, Rosario habitaba un apartamento en una residencia en la calle Montes, cruce con calle Ricaurte.

Durante la noche, los vecinos alertaron sobre un gran incendio en un apartamento del piso 2 del Edificio Niquitao. Los Bomberos de Anzoátegui se desplazaron de emergencia hasta la residencia para atender la situación.

Los organismos de emergencias encontraron en el apartamento los cuerpos de Rosario y de su perro poodle. Estaban sin signos vitales en un baño y una habitación, respectivamente, según la minuta bomberil.

CAUSA DEL INCENDIO

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones y determinaron que el incendio comenzó en la sala de estar. Unos días después del siniestro, trascendieron nuevos detalles sobre los hechos.

Reportes extraoficiales indican que el arbolito de Navidad del hogar sufrió un cortocircuito durante la noche. Rosario, aparentemente, estaba en su cuarto durmiendo y no se percató del incendio, pero se despertó por los ladridos de su perro.

Al salir de la habitación, el hombre notó que la mayor parte del departamento estaba en llamas. Aunque intentó escapar, tanto Rosario como su perro murieron por la inhalación del humo.