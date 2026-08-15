TERROR EN GUATIRE: Explotó tubería de gas en un edificio dejando heridos y graves destrozos

Momentos de terror vivieron los habitantes de un sector de Guatire, en el estado Miranda debido a la explosión de una tubería de gas que causó destrozos en varios apartamentos y dejó varias personas heridas, según informaron las autoridades

La explosión ocurrió este 15 de agosto en un apartamento de Las Bonitas de Valle Arriba, en esa localidad mirandina, informó el alcalde del municipio Zamora, Raziel Rodríguez.

“El día de hoy explotó una tubería de gas en Las Bonitas de Valle Arriba con la resulta de varios quemados y heridos, apartamentos gravemente afectados y vehículos con escombros en sus carrocerías (…) Agradecemos la atención pertinente de los entes encargados del tema”, dijo el mandatario local.

A través de las redes sociales difundieron videos que muestran imágenes de la destrucción causada por la explosión. La misma afectò tanto en el inmueble donde se originó la misma como en los edificios aledaños.

Al lugar acudieron funcionarios de los Bomberos de Miranda, de Zamora y Bomberos forestales.

Los lesionados, del cual no precisaron su número, fueron trasladados a centros de salud. Mientras que Bomberos, Protección Civil y autoridades municipales permanecen en el sitio atendiendo la emergencia e investigando el hecho.