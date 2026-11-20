Momentos de tensión se vivieron en una alcabala del estado Trujillo, en donde un sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), identificado como Juan Tello, fue atacado por una serpiente venenosa.

Los hechos se dieron en la alcabala de La Bombita, en la parroquia Cherengue del municipio Bolívar. De acuerdo al medio regional NotiPrimicia, Tello concluyó sus labores y fue a las habitaciones para descansar.

Al momento de acostarse en su cama, Tello fue sorprendido por una serpiente venenosa Tigra Mariposa (Bothrosp Venezuelensis). El reptil lo atacó de inmediato, generando preocupación entre sus colegas.

Tello fue trasladado por sus compañeros hasta el hospital Dr. Luis Razetti de Mene Grande, en estado Zulia. Sin embargo, no había suero antiofídico, por lo que lo llevaron hasta la clínica San Francisco de Asís.

TELLO SE SALVÓ

Reportes extraoficiales indican que Tello recibió el suero en la clínica. El medicamento fue donado por una empresa privada del municipio Baralt, salvando la vida del sargento mayor.

Luis José Contreras, bombero jubilado del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), explicó la gravedad del caso de Tello. «Ese tipo de serpiente posee un veneno muy letal hemolítico, proteolítico, nefrítico y coagulante», precisó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TERROR EN UNA VIVIENDA EN MÉRIDA: MURIÓ UN NIÑO TRAS SER FEROZMENTE ATACADO POR UN ROTTWEILER

«Provoca un efecto en cascada de la condición sanguínea que produce hemorragia, edema cerebral y pulmonar, además de insuficiencia renal que puede llevar al deceso del paciente si el suero no es colocado durante las primeras tres horas después de la mordedura», dijo.

A finales de octubre, el propio Contreras alertó del aumento de casos de mordeduras de serpiente en el país. La razón serían los cambios climáticos generados por el Super Niño, como el incremento de temperaturas y las constantes lluvias.