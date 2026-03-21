Se hacía pasar por scout de las Grandes Ligas para estafar escuelas de béisbol en Sucre

Las autoridades policiales anunciaron este viernes la captura de un hombre de aproximadamente 50 años, quien afirmaba ser scout de las Grandes Ligas para estafar escuelas de béisbol en el estado Sucre.

La División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) informó en sus redes sociales sobre la captura del hombre. Los hechos se dieron en el municipio Cajigal, en la zona nororiental del estado.

De acuerdo a las investigaciones, el hombre se hacía pasar por scout de la Major League Baseball (MLB) y preparador físico. En tal sentido, encontraba a sus víctimas en escuelas de béisbol menor.

Las autoridades recibieron denuncias en contra del hombre y pusieron en marcha las investigaciones. El caso quedó en manos de los funcionarios de la DIP.

MODUS OPERANDI DEL HOMBRE

Los investigadores descubrieron que el hombre, alegando tener conocimientos y contactos en la industria, recibió importantes pagos de las víctimas. Incluso, llegó a prometer a algunos jóvenes que podría conseguirles contratos en las Grandes Ligas.

«El detenido solicitaba pagos en divisas a representantes a cambio de suplementos vitamínicos que nunca entregaba, además de ofrecer falsas promesas de cupos y viajes a academias de Grandes Ligas para los jóvenes beisbolistas», indicó el reporte policial.

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El hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes. La PNB, mientras tanto, instó a la ciudadanía a verificar las identidades de los preparadores o cazatalentos para evitar estafas.