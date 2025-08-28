Robaron «material estratégico» del Hospital Universitario en Caracas y fueron descubiertos

Dos hombres ingresaron esta semana al Hospital Clínico Universitario de Caracas y robaron «material estratégico» del centro de salud. Tras las investigaciones, ambos sospechosos fueron detenidos.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en sus redes sociales sobre el caso. Los hombres fueron identificados como Luis Fernando Rojas Neazoa (24) y Máximo Jonás Escalona Escobar (25).

De acuerdo a las investigaciones, los hombres ingresaron a un área del Hospital Universitario y «sustrajeron cableado y cabillas». Su objetivo era comerciar con estos materiales y «lucrarse de manera ilícita».

DETUVIERON A LOS HOMBRES

Detectives de la Delegación Municipal Santa Mónica del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones sobre el crimen. Finalmente, identificaron a los sospechosos y los detuvieron poco después de los hechos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos cuchillos usados para cortar el cableado y una motocicleta. Además, el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) arrojó que Escalona cuenta con registros policiales por violencia.

Una vez los hombres fueron trasladados a los calabozos, el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Ambos son sospechosos del delito de hurto de material estratégico, por el que pueden enfrentar una pena en prisión.