Revelan nuevos detalles del feminicidio de Nuvia Perozo tras ser ahogada por su pareja en Carabobo

Las autoridades revelaron este miércoles nuevos detalles sobre el feminicidio de Nuvis Indira Perozo Milanes, una mujer de 44 años que habría sido ahogada por su pareja en una piscina del Tocuyito, estado Carabobo.

Reportes extraoficiales indican que el presunto victimario era su Cruz Deninson Rincón Lozano, de 42 años, la pareja de Nuvis. Este miércoles, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), confirmó esta teoría.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos se dieron el domingo, 17 de agosto, en la urbanización El Safari Carabobo, sector Casa Miel. Nuvis estaba junto a su pareja en una piscina cuando comenzó una discusión.

«La víctima se encontraba encarándolo por distintos problemas de pareja, tornándose en una discusión acalorada, procediendo el hombre en someterla y la sumergió en la piscina hasta causarle la muerte», expuso Rico en Instagram.

EL SOSPECHOSO SE ENTREGÓ

Los detectives determinaron que Rincón escaló la escena del crimen en una camioneta de Nuvis. Según medios regionales, el sospechoso abandonó el vehículo a pocos kilómetros de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Ante la presión de las fuerzas de seguridad, Rincón se habría entregado a las autoridades pocas horas después del crimen. Luego fue puesto a la orden del Ministerio Público para que enfrente la justicia por el feminicidio de Nuvis Perozo.

Fuentes conocedoras del caso apuntaron que había otras personas en la vivienda cuando ocurrió el crimen. En ese sentido, trasladaron a Nuvis a un centro de salud, pero la mujer llegó sin signos vitales.

Nuvis era reconocida entre la comunidad por vender pinturas en su fábrica en la zona industrial en el municipio Los Guayos. El sospechoso, por su parte, se dedicaba a la barbería.