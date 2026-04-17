¿Por qué los mataron? Revelan detalles del crimen de padre e hijo que conmociona a Táchira

Las autoridades policiales esclarecieron el caso de Marino Eduardo Quiróz (68) y su hijo William Eduardo Quiróz (30), quienes fueron asesinados en la localidad de La Grita, estado Táchira, hace más de una semana.

Los organismos de seguridad encontraron los cuerpos de Quiróz en la mañana de este martes en las riberas de una quebrada. En menos de 24 horas, los detectives identificaron a los autores materiales y el móvil del crimen.

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, detalló que el crimen se originó una presunta deuda de 10.000 dólares que los asesinos tenían con los Quiróz. Para evitar pagar el dinero, optaron por quitarle la vida a ambos hombres.

«Ambos fueron asesinados por otras personas, quienes debían 10.000 dólares. Eso llevó a que, lamentablemente, tomaran a estas dos personas, las llevaran a una quebrada y las asesinaran vilmente», dijo Bernal.

ASESINO DE LOS QUIRÓZ

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a dos de los presuntos asesinos, identificados como Yovanny Yusseck Mora Pernía, de 33 años, y Keyner Alejandro Caliergo González, de 18.

Igualmente, el caso de los Quiróz no está cerrado, puesto que se mantienen tras la pista de otros dos sospechosos. Se trata de Jorge Emiro Chacón Mendoza y José Briceño, alias Corneta, quienes se mantienen en paradero desconocido.

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Bernal destacó el trabajo del Cicpc y aseguró que el asesinato de los Quiróz «no es parte de un acto de inseguridad». «Fue una acción de un grupo de personas» causada por «un elemento netamente personal», acotó.

Los Quiróz eran figuras conocidas en el sector transporte de la zona alta del estado Táchira, puesto que trabajaban en la línea Expresos La Grita. Este jueves, los cuerpos fueron llevados a la terminal de la localidad para un homenaje.