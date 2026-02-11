Sucesos

Pesadilla en un geriátrico de Puerto Cabello: Abuela era abusada por un trabajador y todo quedó al descubierto

Las autoridades informaron sobre la captura de un sujeto, identificado como Néstor Daniel Querales Acosta, quien habría abusado sexualmente de una mujer de 60 años en un geriátrico de la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo.

El Ministerio Público informó en su página web sobre la captura de Querales, empleado de la Fundación Beneficencia del Carmen. De acuerdo a las investigaciones, el sujeto se aprovechaba de su puesto laboral para cometer los presuntos abusos.

Todo salió a la luz el pasado 20 de enero, cuando una amiga de la víctima la visitó en la Fundación, ubicada en la urbanización Santa Cruz. La mujer le comentó que Querales abusaba sexualmente de ella.

La amiga presentó una denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). En cuestión de horas, el Ministerio Público tuvo conocimiento del caso y pusieron en marcha las averiguaciones.

CAPTURA DE QUERALES

Los investigadores determinaron la responsabilidad de Querales y el Tribunal 1° de Control de Carabobo emitió una orden de captura en su contra. Unos días después, detectives del Cicpc lo capturaron en la entidad costera.

La Fiscalía 8° de Carabobo imputó a Querales por el delito de acto sexual con víctima especialmente vulnerable en grado de continuidad. Luego la justicia evaluó las evidencias y ordenó que se mantenga privado de libertad mientras avanza el proceso.

Las autoridades trasladaron a Querales al Centro de Formación Hombres Nuevos El Libertador, conocido como cárcel de Tocuyito.

