Nueva intoxicación en un liceo de Maturín, 20 estudiantes y una docente resultaron afectados

Aproximadamente 20 estudiantes y una docente presentaron síntomas de intoxicación en el Liceo Nacional Simón Bolívar ubicado en la parroquia Boquerón del municipio Maturín en Monagas.

Según el reporte policial, la docente afectada en este hecho responde al nombre de Rosaura Navas de 36 años de edad, quien es la subdirectora académica del liceo.

De igual forma, trascendió que las edades de los adolescentes oscilan entre los 12 y 16 años. Se conoció que los agraviados fueron trasladados de emergencia al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar en Maturín, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con las primeras investigaciones por parte de las autoridades, la intoxicación ocurrió luego de que la institución educativa fuera fumigada durante el fin de semana.

Para evitar que más personas resultaran afectadas, como medida preventiva, organismos de seguridad realizaron el cierre temporal de la institución. Así como de otros centros educativos cercanos.

Cerca de 20 estudiantes y una docente del Liceo Nacional Simón Bolívar, en la parroquia Boquerón del municipio Maturín del estado Monagas presentaron síntomas de intoxicación, luego de que la institución educativa fuera fumigada durante el fin de semana. 🎤 Leisis San Luis pic.twitter.com/QCWUyXRKZ1 — El Noticiero Televen (@El_Noticiero) June 9, 2026

Al lugar acudieron los bomberos estadales, funcionarios de PoliMaturín, la PNB, y el Sebin, quienes resguardaron la zona y brindaron primeros auxilios a los afectados.

Hasta el momento no han trascendido mayores detalles sobre el estado de salud de los afectados.