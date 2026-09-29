Murió mono araguato tras ser arrollado por una camioneta en Yaracuy, este es el exhorto de las autoridades

Un lamentable hecho atenta contra la fauna silvestre en Venezuela. Un mono araguato falleció la mañana de este martes debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras ser atropellado por una camioneta.

El trágico incidente vial ocurrió el pasado lunes por la tarde en la vía hacia La Marroquina, ubicada en el municipio San Felipe del estado Yaracuy.

Luego de recibir el reporte de los vecinos del sector, los funcionarios del Instituto Nacional de Parques (Inparques) acudieron rápidamente al sitio.

Las comisiones lograron rescatar al primate con vida y le brindaron atención médica veterinaria de urgencia. Desafortunadamente, el fuerte impacto del vehículo causó daños internos en el animal, reseñó Yaracuy al Día.

ALERTA POR ATAQUES A ANIMALES

A raíz de este suceso, las autoridades ambientales de la región hicieron un llamado de alerta urgente a toda la ciudadanía.

El encargado de búsqueda y rescate de Inparques Yaracuy, Roberto Goyo, instó a los conductores a respetar las zonas de tránsito de animales.

Además, denunció que se registran constantes ataques violentos con machetes hacia serpientes y otras especies silvestres en zonas residenciales por temor o desinformación.

Goyo recordó que ante el avistamiento de fauna fuera de su hábitat se debe llamar de inmediato a los organismos de seguridad. Agredir a estas especies representa un acto de crueldad y un grave ataque al equilibrio natural.