Murió coordinador de Mercal y los Clap en Táchira, chocó de frente contra un portón

Este domingo murió en un accidente de tránsito César Augusto Suárez Bautista, de 27 años de edad, Coordinador de Mercal en el estado Táchira y Jefe Estadal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El trágico hecho ocurrió en horas de la mañana en el sector El Junco, específicamente en la arteria vial que conduce hacia Arjona. De acuerdo con el reporte policial Suárez, quien iba conduciendo su vehículo impactó de frente contra el portón de una casa del sector, según lo dio a conocer el medio Boconó Digital.

Hasta el lugar se trasladaron funcionarios de Protección Civil Táchira para atender el llamado de emergencia. No obstante, al inspeccionar a César Augusto Suárez los uniformados confirmaron que el conductor ya no tenía signos vitales debido a la violencia del impacto.

Tras confirmar la muerte, la escena quedó a disposición de los organismos policiales quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las experticias técnicas para esclarecer las causas exactas del hecho.

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, compartió un comunicado en sus redes sociales donde lamentó lo ocurrido. «Con profundo pesar nos unimos al duelo que embarga a la familia ante la inesperada partida física de César Augusto Suárez Bautista».

«César fue un joven dedicado y comprometido con su labor como Coordinador de Mercal Táchira y Jefe CLAP Estadal, dejando una huella de servicio en nuestro estado. Queremos enviar nuestras más sinceras palabras de condolencia a su padre, Pedro Suárez, miembro del Equipo Político Estadal del PSUV, así como a todos sus familiares, amigos y seres queridos, quienes hoy atraviesan este momento tan difícil», indicó.

«Pedimos a Dios que les brinde mucha fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Que su alma descanse en paz y su legado de trabajo permanezca siempre en nuestra memoria», concluyó.