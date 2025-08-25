Mujer murió en extraño accidente tras lanzarse de un autobús que se «incendió»

Una mujer, identificada como Diosmar Rojas, murió en un extraño accidente en la localidad de Guama, en el estado Yaracuy, producto de las graves heridas que sufrió tras lanzarse de un autobús en movimiento.

Los hechos se dieron en la noche del domingo, 24 de agosto, de acuerdo al diario Yaracuy al Día. Rojas era una de las pasajeras de un autobús que circulaba por la Autopista Centroccidental Cimarrón Andresote, sentido San Felipe-Barquisimeto.

Cuando pasaban por una curva conocida como La Galletera, Rojas habría saltado del autobús. La mujer fue atendida poco después del siniestro, pero, aparentemente, murió de forma instantánea por la violencia del impacto.

¿QUÉ PASÓ CON ROJAS?

De acuerdo a reportes extraoficiales, el autobús se comenzó a «incendiar» y Rojas habría entrado en pánico. En tal sentido, saltó del vehículo cuando este todavía estaba en marcha y se golpeó la cabeza contra el asfalto.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Yaracuy, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policía de Yaracuy se desplazaron hasta el lugar. Una vez levantaron el cuerpo de Rojas, pusieron en marcha las investigaciones.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre el supuesto incendio que sufrió el autobús o si alguna persona resultó herida por las llamas. Se espera que las autoridades brinden más información sobre el caso en las próximas horas.