MISTERIO EN CARÚPANO: Buscan a bebé de siete meses que «desapareció» cuando su familia lo acostó a dormir

Organismos de seguridad y socorristas recorren incansablemente Carúpano, en el municipio Bermúdez de Sucre, para localizar al pequeño Heyden Emiliano Caraballo Amundarain, de solo siete meses de edad, luego de que su familia reportara su «desaparición» el sábado después de que lo acostaron a dormir, en un hecho ocurrido en la comunidad de Areíto.

Los padres dijeron que vieron al pequeño por última vez la noche del viernes 6 de noviembre, cuando «lo acostaron a dormir en su residencia». El pánico comenzó pocas horas después, al percatarse de que la cuna del infante estaba vacía.

Según medios locales, la familia dijo que notó su ausencia en horas de la madrugada del sábado 7 de noviembre. Ante la emergencia, alertaron de inmediato a las fuerzas policiales para activar los protocolos de rescate.

Tras el reporte de desaparición en Carúpano, Protección Civil y comisiones mixtas desplegaron un rastreo intensivo que abarca la zona residencial y la franja costera. Esto se debe a que la geografía del sector obliga a ejecutar inspecciones minuciosas por tierra y mar.

Equipos terrestres, lanchas y buzos especializados patrullan el litoral para cubrir cada rincón. Asimismo, los funcionarios buscan dar respuestas rápidas a los parientes en medio del drama que atraviesa la familia.

La desesperación llevó a los allegados y vecinos a cortar el tránsito en la Troncal 9, cerca de Areíto. Igualmente, la población exige que los organismos dupliquen los esfuerzos de búsqueda y aceleren las pesquisas para dar con el bebé.

Por ahora, los cuerpos policiales y los tribunales mantienen abiertas todas las hipótesis para esclarecer lo ocurrido y hallar al recién nacido.