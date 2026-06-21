MILAGRO EN GUÁRICO: Localizaron con vida a niño que tenía tres días desaparecido

Los habitantes del estado Guárico respiraron tranquilos este sábado, luego de conocer la noticia de que hallaron con vida al pequeño Jesús Daniel, de solo cinco años de edad, quien estaba desaparecido desde hace tres días.

Según la prensa local, la comunidad y los familiares del menor calificaron el hallazgo como un “auténtico milagro”.

Jesús Daniel desapareció el miércoles pasado en las inmediaciones del Fundo San Pedro, en el sector El Bostero del municipio José Tadeo Monagas.

Desde entonces se activó un operativo de búsqueda que involucró a cuerpos de seguridad, rescate y a la propia comunidad. Pasaron 72 horas de incertidumbre y el trabajo conjunto dio sus frutos.

Se conoció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo encontraron sano y salvo.

Los reportes informaron que hallaron al niño pasadas 11 de la mañana de este sábado, luego de que los equipos mixtos rastrearon las zonas rurales del sector para dar con su paradero.

Contaron que localizaron al menor de edad en una zona de vegetación espesa ubicada entre las poblaciones de Chaguaramas y El Bostero. Pasaron tres días buscando porque las condiciones del terreno dificultaron el rastreo.

Una vez localizado, le prestaron primeros auxilios y luego llevaron a Jesús en una ambulancia hasta un centro médico cercano para una evaluación detallada.

Los médicos verifican si existen complicaciones médicas debido a la falta de alimentos y a la exposición a la intemperie.

Las autoridades iniciaron las investigaciones del caso y ofrecerán un informe oficial en las próximas horas.