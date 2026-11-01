Lo citaron bajo engaño para venderle unos dólares y todo terminó en un plan macabro: El crimen contra un ingeniero que conmocionó a Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) esclarecieron el atroz homicidio de un ingeniero químico de 39 años en Valencia, estado Carabobo.

El cuerpo de la víctima, identificada como Jonathan Alexander Villanueva Rojas, fue hallado el pasado 27 de septiembre en un canal de aguas servidas de la colonia indígena Parque Valencia, parroquia urbana Rafael Urdaneta, en avanzado estado de descomposición luego de permanecer 13 días desaparecido.

El director del Cicpc, Douglas Rico, indicó que las pesquisas determinaron que los victimarios eran dos jóvenes de 17 años.

«Valiéndose de la relación de confianza que mantenían con la víctima porque le vendían divisas en pequeñas cantidades de manera habitual, lo citaron mediante engaños sobre una nueva negociación. Sin embargo, la intención era despojarlo de su teléfono celular marca iPhone y de su motocicleta marca Empire Keeway, modelo EK Express 150», comentó.

EL ATAQUE EN VALENCIA

Una vez en el lugar, los agresores le infligieron una herida mortal en la región craneal con un arma blanca tipo machete. Posteriormente, maniataron el cadáver, lo envolvieron en una sábana y lo trasladaron a bordo de una carretilla de mano hasta la canaleta de aguas servidas donde lo arrojaron.

Tras la conformación de un equipo de la Policía Científica, se logró la ubicación y detención de uno de los involucrados en Valencia.

Al momento de su captura, el joven tenía en su poder el teléfono iPhone 13 perteneciente a la víctima. Sin embargo, las autoridades continuan el trabajo de investigación para capturar al segundo homicida.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.