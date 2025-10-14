LA FOTO: Conductora estrelló su carro contra la tienda en Lechería de famosa cadena de farmacias

Momentos de casos se vivieron en la noche del lunes en un local de Farmatodo en la localidad de Lechería, estado Anzoátegui, cuando una mujer perdió el control de su vehículo e impactó contra el establecimiento.

Los hechos se dieron en un local ubicado en el sector Peñón del Faro cerca de las 11:30 de la noche. De acuerdo a medios regionales, la mujer estaba conduciendo su carro cuando perdió el control y se estrelló contra los muros del Farmatodo.

En redes sociales se viralizó una foto en la que se aprecia un carro Fiesta rojo en medio del local. Todo parece indicar que impactó contra uno de los anaqueles, puesto que decenas de productos están en el suelo.

A pesar de la gravedad del accidente, el vehículo no arrolló a ninguno de los clientes o del personal del local. Afortunadamente, los daños fueron únicamente materiales.

ATENCIÓN EN EL LOCAL

Funcionarios de la Policía del municipio Diego Bautista Urbaneja y organismos de emergencias se desplazaron hasta el local. Autoridades viales también se sumaron al procedimiento para inspeccionar el accidente.

Una vez concluyeron las pesquisas en el local, el vehículo fue retirado en el transcurso de la madrugada. Se esperaba que este martes se repararan las paredes y estructuras afectadas en el establecimiento.