Sucesos

La extraña muerte de un pescador en el Lago de Valencia, su balsa estaba a la deriva y vacía

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Las autoridades investigan la extraña muerte de un pescador de 29 años, identificado como Víctor Alfonso Acosta Ávila, cuyo cuerpo fue encontrado esta semana en el Lago de Valencia, en el estado Carabobo.

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El caso se remonta hasta el pasado martes, cuando Acosta salió de su hogar en el sector Facundo Tovar de Mariara para su habitual faena de pesca. Sin embargo, el hombre no regresó al final de la tarde.

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Con el paso de las horas, se desató la preocupación entre los seres queridos de Acosta. Tras varias horas de búsqueda en las riberas del lago, encontraron su balsa, completamente vacía y flotando a la deriva.

En la tarde del miércoles, funcionarios de Protección Civil y bomberos localizaron el cuerpo de Acosta durante una operación de rastreo en la zona del lago que colinda con el municipio Diego Ibarra.

¿QUÉ PASÓ CON ACOSTA?

La División de Espacios Acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta el lugar y levantaron el cadáver de Acosta.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), en Valencia. Se espera que la autopsia revele si Acosta falleció ahogado si hubo alguna causa externa.

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El cadáver fue trasladado a la CHET. Foto: Archivo

Los investigadores avanzan en las pesquisas del caso. En primera instancia, buscan determinar las circunstancias en las que se dio la desaparición de Acosta y su posterior fallecimiento.

Los habitantes del sector Facundo Tovar están conmocionados por la muerte de Acosta, quien era padre de familia. Ahora sus seres queridos piden que se esclarezca el caso.

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