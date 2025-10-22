Horror en Zulia: Presunto sicario abrió fuego contra un hombre frente a su hijo

Un hombre de 41 años, Abraham Yoendry Parra Vega, murió producto de múltiples disparos este fin de semana en el Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia. El brutal crimen ocurrió frente al hijo de la víctima.

Los hechos se dieron en la noche del domingo en el sector La Tiquera, municipio Catatumbo. De acuerdo al medio Últimas Noticias, Parra estaba compartiendo con su hijo cuando fue interceptado por el victimario.

Los testigos relataron que un hombre no identificado se acercó a Parra y, sin mediar palabras, abrió fuego. El hombre recibió, al menos, siete disparos en varias partes de su cuerpo, especialmente en el rostro.

Parra fue trasladado de emergencia al hospital de Encontrados, en donde murió poco después de su ingreso por la gravedad de sus heridas. El victimario, por su parte, huyó de la escena del crimen.

CASO DE PARRA

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas en el lugar y colectaron evidencias. Además, ordenaron el traslado del cadáver de Parra a la morgue del Hospital de Santa Bárbara del Zulia.

Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre este crimen que conmocionó a la comunidad local. Aunque la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas, los investigadores no descartan otras teorías.

Los habitantes de la zona exigen a las autoridades que identifiquen a los responsables del crimen y den con su paradero. Esperan que los victimarios enfrenten a la justicia por el brutal asesinato de Parra.