HORROR EN MÉRIDA: Enfermera se indujo el parto con 31 semanas de gestación y lo que hizo con el bebé dejó a todos en shock

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) arrestaron en Mérida a Maibiri Yuliany Dávila Ramírez, una enfermera de 34 años, por su presunta responsabilidad en el deceso de su bebé de 31 semanas de gestación tras inducirse el parto y, posteriormente, abandonar su cuerpo en el hospital donde trabajaba.

El director del organismo, Douglas Rico, precisó que el cadáver de la pequeña se halló en el interior de una bolsa dentro de las instalaciones sanitarias del Hospital Tipo I Rafael Rangel.

Las pesquisas policiales sostienen que el parto se produjo en la vivienda de la hoy detenida, ubicada en Chachopo, sector Pie del Pueblo, avenida Santa Bárbara, parroquia Andrés Eloy Blanco, municipio Miranda de la entidad andina, donde la detenida se habría propinado múltiples golpes en la zona abdominal para inducir el nacimiento.

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Pese a que la criatura nació con vida, la falta de asistencia médica adecuada y su condición de prematura le provocaron la muerte a los pocos minutos de nacer, según el reporte oficial.

Posteriormente, la sospechosa ocultó el cuerpo en una bolsa dentro de su dormitorio. Ante el avanzado estado de descomposición, lo trasladó hasta su sitio de trabajo como enfermera para desecharlo.

De acuerdo con la confesión de Dávila, cometió tal infanticidio por el hecho de que el embarazo ocurrió producto de una relación ocasional. Asimismo, explicó que su entorno social desconocía de su estado de gestación, por lo que no quería ser objeto de críticas.

La ciudadana quedó bajo custodia policial y el caso pasó a la orden del Ministerio Público, fiscalía que adelantará las acciones legales orientadas a determinar las responsabilidades penales.