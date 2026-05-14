HORROR EN MARACAY: Discutió con su pareja, quemó la casa y dejó a tres niños atrapados adentro

Funcionarios de la policía detuvieron a un hombre por provocar el incendio de su casa en el sector San Agustín, en Maracay, estado Aragua.

El sujeto, identificado como José Rodríguez, provocó el siniestro después de una discusión con su pareja.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre inició el fuego mientras la mujer y tres menores de edad permanecían en el interior de la vivienda ubicada en el callejón A.

Tras los gritos de auxilio, los vecinos de la familia acudieron a la casa y pudieron rescatar a los niños a través del techo.

Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Aragua acudieron al llamado y sofocaron las llamas para impedir que el fuego llegara a otras casas cercanas.

ATRAPARON AL HOMBRE

Aunque el incendio no dejó víctimas fatales, indicaron que la casa quedó destruida en su totalidad por lo que la familia perdió todos sus bienes materiales, reseñó El Periodiquito.

El hombre tras cometer el hecho huyó de la zona. Sin embargo, las autoridades dieron con él en las inmediaciones del terminal de pasajeros. Allí fue capturado y puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar cargos por los delitos de violencia de género, intento de homicidio en grado de frustración y daños a la propiedad.