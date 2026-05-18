Horror en Cojedes: Docente fue asesinada por su expareja que acababa de salir de prisión

Una docente de 39 años, identificada como Norbelis León Molina, fue asesinada por su expareja el domingo en la localidad de San Carlos, estado Cojedes, generando gran conmoción entre la comunidad.

Los hechos se dieron en la noche del 17 de mayo cerca de una vivienda del Nuevo Espacio Comunitario Hugo Chávez. De acuerdo a medios regionales, León fue asesinada por su expareja, Ramón Eduardo Velásquez, quien habría salido de prisión hace un mes.

Velásquez fue privado de libertad por otro delito y León optó por concluir la relación. El sujeto no habría aceptado esta decisión y, desde la prisión, comenzó a acosarla y amenazarla a través de mensajes de texto.

Una vez recobró su libertad, Velásquez habría interceptado a León en las inmediaciones del Núcleo de Desarrollo Endógeno (NEC) de la comunidad. Sin mediar palabras, atacó a la mujer con un arma blanca.

CONMOCIÓN POR LEÓN

La víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca y quedó tendida sobre el pavimento. Vecinos del sector se percataron de la brutal agresión y las autoridades llegaron a la zona apenas minutos después del crimen.

Los funcionarios de seguridad capturaron a Velásquez en flagrancia, evitando que escapara de la escena. A pesar de la pronta respuesta de las autoridades, León ya había muerto por la gravedad de las heridas.

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Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cuerpo de León. Aunque Velásquez se encuentra detenido, continuarán las averiguaciones para determinar el móvil del crimen.