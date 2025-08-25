Horror en Bolívar: Joven le quitó la vida a su propio padre durante una discusión

Las autoridades policiales capturaron este lunes a un joven de 29 años, identificado como Gerson Daniel Velásquez Rodríguez, por, presuntamente, quitarle la vida a su propio padre en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar.

Los hechos se dieron en la mañana del pasado viernes, 22 de agosto, en el sector El Llanito, parroquia Unare. La víctima fue identificada como Lino Rafael Velásquez Camacaro, de 69 años, padre del detenido.

De acuerdo a las investigaciones, la madre de Velásquez salió de la vivienda y, en cuestión de minutos, comenzó a discutir con su padre. La situación escaló rápidamente y se «tornó violenta».

«El agresor le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un arma blanca tipo cuchillo y lo golpeó con un objeto contundente (piedra)», explicó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

VELÁSQUEZ DETENIDO

Las autoridades determinaron que la víctima murió «de manera inmediata» en la escena del crimen. Luego Velásquez huyó del lugar y estuvo prófugo durante el fin de semana, hasta que fue detenido este lunes.

Detectives de la Delegación Municipal Ciudad Guayana capturaron a Velásquez en la urbanización Villa Bahía, parroquia Unare. Incautaron como evidencias el cuchillo y la piedra usados en el crimen.

Velásquez, que cuenta antecedentes por actos lascivos y tiene «una condición de salud», quedó a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.