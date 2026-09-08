Sucesos

Hombre perdió la vida tras caer al vacío en conocido centro comercial de La Candelaria

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
1 Min de Lectura
hombre

Un hombre murió la mañana de este martes tras caer al vacío desde uno de los pisos superiores de un conocido centro comercial ubicado en La Candelaria.

Funcionarios de los bomberos acudieron al lugar de los hechos tras lo ocurrido.

- Publicidad -
Ad image
FOTO CORTESÍA

LO QUE DIJERON DEL HOMBRE 

Pablo Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, indicó que la victima es una persona adulta de sexo masculino.

«Cayó desde una altura de seis metros aproximadamente y resultó con múltiples lesiones traumáticas. Los efectivos de los bomberos una vez realizada la evaluación céfalo-caudal constataron la ausencia de signos vitales», comentó.

Destacó que el caso quedó a cargo de las autoridades competentes.

Visitantes indicaron que autoridades cerraron el paso hacia esa parte del centro comercial para impedir que las personas se acercaran a la escena.

FOTO CORTESÍA

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mar 08/09
$ USD: 814,69 Bs
EUR: 947,29 Bs