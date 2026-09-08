Hombre perdió la vida tras caer al vacío en conocido centro comercial de La Candelaria

Un hombre murió la mañana de este martes tras caer al vacío desde uno de los pisos superiores de un conocido centro comercial ubicado en La Candelaria.

Funcionarios de los bomberos acudieron al lugar de los hechos tras lo ocurrido.

LO QUE DIJERON DEL HOMBRE

Pablo Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, indicó que la victima es una persona adulta de sexo masculino.

«Cayó desde una altura de seis metros aproximadamente y resultó con múltiples lesiones traumáticas. Los efectivos de los bomberos una vez realizada la evaluación céfalo-caudal constataron la ausencia de signos vitales», comentó.

Destacó que el caso quedó a cargo de las autoridades competentes.

Visitantes indicaron que autoridades cerraron el paso hacia esa parte del centro comercial para impedir que las personas se acercaran a la escena.