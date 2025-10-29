Gandola cargada volcó en la autopista Valencia – Puerto Cabello, confirmaron un fallecido

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este martes en la autopista Valencia – Puerto Cabello, en el estado Carabobo. El siniestro, en el que se vio involucrada una gandola, dejó un fallecido.

Los hechos se dieron cerca de las 7:55 en el kilómetro 180 de la autopista. De acuerdo a medios regionales, el vehículo de carga pesada volcó hacia el lado izquierdo de la vía y se dispersó en la carretera el material que trasladaba.

El fuerte accidente generó caos en esta importante autopista, entorpeciendo el tránsito en ambos sentidos. En cuestión de minutos, organismos de emergencias y seguridad para atender la situación.

Las autoridades determinaron que el conductor de la gandola murió en el accidente. La víctima fue identificada como Eliezer Jesús Noguera Piña, de 63 años, según fuentes extraoficiales.

INVESTIGAN EL ACCIDENTE

El presidente Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad de Carabobo (Invialca), Wilder Palermo, informó a la prensa sobre el accidente. Precisó que se desplegó un operativo para atender el siniestro.

Palermo precisó que se desplegaron equipos de emergencias, operaciones viales, paramédicos, unidades multipropósito e ingeniería. Asimismo, activaron cuerpos de seguridad para controlar el tránsito vehicular.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para esclarecer las causas del accidente. Hasta el momento, no hay una hipótesis oficial sobre el siniestro.

Según el informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), en agosto hubo 300 accidentes de tránsito en todo el país, con un saldo de más de 130 muertos. Casi la mitad de las víctimas mortales fueron motorizados.