Gandola atropelló a una niña en Petare, la víctima estudia en un liceo de la zona

Una gandola arrolló a una niña de 11 años la tarde de este viernes, 8 de mayo, en el retorno del Puente de Baloa en la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda.

Tras el siniestro ocurrido aproximadamente a las 12:00 del mediodía, personas presentes en el lugar la trasladaron de manera inmediata al Hospital Dr. Domingo Luciani en El Llanito.

De acuerdo con la cuenta Tu moto tráfico, la niña es estudiante de uno de los liceos que está en la parte superior de la avenida Tamanaco de El Llanito. En este sentido, trascendió que estudiaría en la Unidad Educativa Nacional Juan Bautista Castro.

Hasta el momento se desconoce el estado actual de salud de la menor ni el tipo de lesiones que sufrió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @tumototrafico (@tumototrafico)

Al lugar del incidente, acudieron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritas a Tránsito y la Policía Municipal de Sucre (PoliSucre).

Por otra parte, hicieron un llamado de precaución a los conductores de la zona, debido a que el flujo vehicular en el conector hacia El Llanito y la Río de Janeiro estuvo parcialmente restringido mientras se realizaban las experticias correspondientes y retiraban la gandola del lugar.