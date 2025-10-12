Funcionario de la PNB fue imputado por «agredir salvajemente» a un ciudadano en Caracas

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quedó privado de libertad y se le imputó por el delito de trato cruel, después de que «agrediera salvajemente» a un ciudadano en la ciudad de Caracas.

La información la dio a conocer el fiscal general, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del Ministerio Público (MP). Señaló que dicho efectivo quedó identificado como Freddy Arratia.

Según Saab, «tal sujeto, valiéndose de su investidura como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), agredió salvajemente a un ciudadano».

Describió que el hoy detenido, debido a la agresión, le causó múltiples lesiones y heridas en varias partes del cuerpo.

CRIMEN VINCULADO A UN PNB

A finales de septiembre, un crimen vinculado a otro PNB sacudió a los habitantes de Charallave, en el estado Miranda, después de que una joven de 19 años, identificada como Angi Michael Masía Leal, muriera a manos de su novio, un uniformado de ese cuerpo policial.

Los hechos se dieron en el club campestre Bim-Bam-Bum, a la altura del barrio 7 de Abril. El asesino de Angi fue identificado como Junior Antonio García García, de 20 años, un funcionario activo.

De acuerdo a NotiTuy24, varios funcionarios de la PNB y un grupo de civiles estaban en una fiesta en el club mencionado. Durante la celebración, comenzó una severa discusión entre Angi y García.

Presuntamente, en medio del acalorado momento, el agente desenfundó su arma de fuego de reglamento y le disparó a su pareja. Los testigos auxiliaron a Angi y, al ver la gravedad de su estado, la trasladaron a un centro de salud.

Dos hombres llevaron en moto a Angi hasta el ambulatorio Dr. Ramón Figueroa de Charallave, cerca de las 11:55 de la mañana. Sin embargo, la joven ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Tras el crimen, el sujeto se entregó en la sede del Cicpc en Ocumare del Tuy.