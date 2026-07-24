Fueron a bañarse en un estanque en Valencia y salieron corriendo horrorizados por lo que encontraron: la policía investiga el caso

Los habitantes del municipio Valencia, en el estado Carabobo, están conmocionados por el hallazgo del cuerpo de una mujer en un estanque. El cadáver estaba en las adyacencias de una de las autopistas más concurridas de la región.

De acuerdo a la periodista de sucesos Heberliseth González, el cuerpo de la mujer estaba flotando entre la basura en un estanque ubicado en las inmediaciones de la Autopista Sur, en la parroquia Santa Teresa.

El hallazgo se dio en la tarde del miércoles cuando una pareja en situación de calle fue al estanque para bañarse. En cuestión de segundos, avistaron el cuerpo de la mujer flotando en el agua y alertaron a las autoridades.

¿QUÉ PASÓ CON LA MUJER?

Funcionarios policiales se desplazaron a la escena para acordonar la zona. Poco después se apersonaron detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los agentes levantaron el cuerpo de la mujer y lo trasladaron a la morgue de Valencia, en donde harán la autopsia correspondiente. Luego pusieron en marcha las pesquisas para determinar las circunstancias en las que murió la víctima.

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Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay información sobre la identidad de la mujer. Se presume que se trataba de una persona en situación de calle, aunque las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

Se espera que la autopsia revele nuevos detalles sobre la causa de la muerte. Sin embargo, la principal hipótesis apunta a que la mujer falleció ahogada por inmersión.