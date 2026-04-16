Filtran nuevos detalles de la jovencita hallada sin vida en su casa en Aragua

Este jueves trascendieron detalles sobre el caso de Andreína, una adolescente de apenas 12 años cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado el pasado lunes en la localidad de Palo Negro, estado Aragua.

El atroz hallazgo se dio en una vivienda del barrio Los Hornos, en donde Andreína habitaba con su padre. Las autoridades levantaron el cuerpo y, unos días después, trascendieron los resultados de la autopsia.

A diferencia de como indicaban algunas especulaciones iniciales, Andreína no falleció de una forma violenta. De acuerdo al medio regional El Siglo, la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria aguda asociada a una neumonía bilateral.

El cuerpo de Andreína presentaba importantes signos de descomposición. En tal sentido, las autoridades manejaron varias hipótesis, incluyendo que se tratara de un asesinato.

EL PADRE DE ANDREÍNA

También fue confirmado que Andreína vivía únicamente con su padre en esta vivienda. Este aspecto encendió las alertas entre las autoridades, puesto que, hasta este jueves, se desconoce el paradero del hombre.

Los hermanos del hombre manifestaron preocupación por su paradero y señalaron que tiene una condición especial en las piernas. Al no ser localizado, piden a los organismos de seguridad que den con su ubicación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SINIESTRO CASO EN TÁCHIRA: HALLARON CUERPOS DE UN HOMBRE Y SU HIJO EN UNA QUEBRADA, ESTABAN EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN

Andreína era hija única y, tras la muerte de su madre hace varios años, vivía únicamente con su padre. La adolescente cursaba el sexto grado de primaria en la Unidad Educativa Loreto, en Los Hornos.

Aunque el informe forense determinó la causa de muerte, las investigaciones se mantienen abiertas. Los detectives buscan determinar el paradero del padre de Andreína, un aspecto clave para esclarecer el caso.