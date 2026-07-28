Feroz ataque en Higuerote: Mujer bebía con unos amigos y terminó asesinada, esto desató todo

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre por el asesinato de una mujer identificada como Yesika Sojo en Higuerote, estado Miranda.

La muerte de la víctima de 27 años ocurrió el pasado 19 de julio en el sector San Juan Las Marinas en Higuerote, estado Miranda.

El director del Cicpc, Douglas Rico, señaló que tras el trabajo técnico – científico realizado, se pudo determinar que la víctima se encontraba junto a Ricardo Alim Balkarran Balkarran, de 37 años, quien fue detenido; así como con José Ramón Quintana y Jesús David Quintana, ambos por detener.

«Estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo sustancias alucinógenas, cuando se originó una discusión entre ellos, ya que estos querían tener intimidad y esta se negó. Procediendo los hombres a someter a Yesika, a quien tras agredirla finalmente le propinaron varias heridas punzo penetrante para luego huir del sitio», indicó.

La víctima fue encontrada por funcionarios de la Policía del municipio Brión. Posteriormente, fue llevada al Hospital General Universitario de Higuerote. Sin embargo, falleció horas más tarde.

Rico acotó que Balkarran Balkarran posee registros por suministro de sustancias nocivas a niños, niñas o adolescentes.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.