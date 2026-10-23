Falso amor: Enamoró a una mujer para vaciarle la cuenta bancaria y lo que hizo al ser descubierto fue aterrador

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a hombre por hurtar dinero de su pareja y golpearla en Apure.

El comisario general del Cicpc, Douglas Rico, sostuvo que el sujeto hurtó dinero de la cuenta bancaria de su pareja y posteriormente la agredió físicamente.

«Sostuvo una relación sentimental con la víctima y valiéndose de esto sustrajo dinero de su cuenta bancaria. Al ser confrontado, el hombre arremetió contra la fémina, propinándole varios golpes», indicó.

Asimismo, comentó que detuvieron al hermano del sujeto por agredir a los funcionarios y resistirse al arresto.

Los detenidos quedaron identificados como Rafael Bernardo Escobar Noriega (22) y Gabriel Yonnaike Escobar Campos (18).

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.