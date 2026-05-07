En Falcón: buscó a su hijo para ejecutar brutal ‘venganza’ contra una mujer por «viejas rencillas»

Los habitantes del municipio Miranda, estado Falcón, están conmocionados por el brutal asesinato de una mujer de 47 años, identificada como Odalis Gerarda Rojas, quien fue acribillada por una mujer y su hijo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó del caso de Rojas. Los hechos se dieron el lunes, 4 de mayo, en el sector Cruz Verde, parroquia San Antonio.

De acuerdo a las investigaciones, Rojas estaba con una amiga cuando llegó una mujer, llamada Yeinny Yamilka Dorante Dorante, amenazándolas de muerte. Aparentemente, la sospechosa tenía «viejas rencillas» con la víctima.

Dorante se retiró del lugar por unos minutos para buscar a su hijo, identificado como Wilmer José Morillo Dorante, de 25 años. El sujeto desfundó un arma de fuego y, sin mediar palabras, disparó contra Rojas, quien murió en la escena del crimen.

CONMOCIÓN POR ROJAS

Funcionarios de seguridad se desplazaron hasta la escena del crimen para poner en marcha las pesquisas. Detectives de la Delegación Municipal Coro se encargaron de las investigaciones sobre el asesinato de Rojas.

Unos días después del crimen, las autoridades anunciaron la captura de Yeinny Dorante, la presunta autora intelectual, quien tiene antecedentes policiales por lesiones personales. Mientras tanto, se mantienen tras la pista de su hijo, que permanece prófugo.

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Dorante fue puesta a la orden del Ministerio Público y las autoridades esperan captura a su hijo próximamente. Los habitantes del sector, por su parte, exigen que se haga justicia con el asesinato de Rojas.