Explosión de tubería de gas dejó al menos 12 heridos y varias viviendas afectadas en Anzoátegui

Una explosión de tubería de gas en una casa de Barcelona, estado Anzoátegui, dejó al menos 12 personas heridas este sábado 9 de agosto, luego de que la deflagración ocurriera en horas de la mañana.

Sugey Herrera, alcaldesa de la capital de la entidad, indicó que la onda expansiva del estallido también afectó a otras tres viviendas dentro de un perímetro de 100 metros. Incluso, algunos carros resultaron con daños en el sector Tronconal.

«El gobierno regional y municipal están trabajando juntos para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos», dijo Herrera, según una publicación en la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Simón Bolívar.

En el post, el director del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, Jesús Varela, mencionó que controlaron el incendio. Además, dijo que 38 funcionarios se movilizaron al lugar para atender a las personas heridas.

“Es importante que los ciudadanos tomen medidas de seguridad en sus viviendas, como revisar las hornillas y el sistema eléctrico, y separar los combustibles de las fuentes de ignición”, dijo el funcionario.

Por su parte, el gobernador Luis Marcano confirmó que no hubo muertes en el hecho. «Una explosión ha afectado cuatro viviendas en la urbanización Tronconal V de Barcelona. No hay fallecidos por esta tragedia, pero sí 12 personas heridas, todas estables en centros de salud», resaltó.

INICIARON LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN

De igual manera, Varela indicó que ya se iniciaron las investigaciones para establecer las causas de la explosión de gas.

«Los organismos de seguridad ciudadana han atendido la situación y ya se iniciaron las investigaciones para determinar la causa del hecho que inicialmente se presume es una fuga de gas», señaló sobre una de las hipótesis iniciales en torno a la explosión en Barcelona.

Al sitio también se presentaron comisiones de Protección Civil y otros organismos de seguridad para acordonar el área.