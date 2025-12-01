Exgrandeliga Wilson Álvarez habría sufrido un secuestro express en Maracaibo, esto hizo su esposa para que lo soltaran

Presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana habrían secuestrado al exgrandeliga y actual coach de pitcheo de las Águilas del Zulia, Wilson Álvarez.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de noviembre, poco antes del inicio del juego ante los Tiburones de La Guaira en el estadio Luis Aparicio en Maracaibo, según informó El Pitazo.

Un testigo vio cómo se lo llevaron en una camioneta sin identificación, por lo que se perdió el calentamiento e inicio del partido, mientras estuvo en cautiverio por algunas horas.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a El Pitazo que había ocurrido un secuestro. Ante su desaparición, el equipo se mantuvo con total reserva y personas allegadas al conjunto deportivo llegaron a asegurar que estaba en la cueva de los rapaces.

«Lo mantuvieron secuestrado por unas horas funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, que estaban uniformados, y que pidieron rescate. Su esposa tuvo que pagar y lo soltaron», indicaron fuentes cercanas al caso.

El secuestro duró pocas horas y para el séptimo inning del compromiso, llegó al estadio y se incorporó al juego.

Una fuente ligada a las Águilas del Zulia preguntada por El Pitazo no afirmó ni negó la información del secuestro y ante la pregunta de si el equipo reforzaría la seguridad, tampoco respondió.